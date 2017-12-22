Красноярские эксперты предпочли краснодарское «шампанское» французскому

Красноярским экспертам шампанское из Франции понравилось меньше российского. Сегодня, 22 декабря, в региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае прошло испытание игристых вин.

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Эксперты сравнивали между собой 11 образцов игристых вин категории брют, произведенных во Франции, а также в России — Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, республиках Дагестан и Крым. Специалисты выбирали образцы, представленные в торговых точках города, попадающие в ценовую категорию от 160 до 400 рублей.

Все представленные вина дошли до этапа дегустации, хотя в одном образце и было выявлено несоответствие:

«В преддверии проведения органолептической оценки, абсолютно все вина прошли лабораторные исследования. Несоответствие по физико-химическим показателям было обнаружено в одном образце. По результатам оценки органолептических показателей существенных нарушений, несвойственных данному виду вин игристых, установлено не было», — отметил эксперт-дегустатор Иван Дорофеев. Как отметил председатель экспертной комиссии, все вина не представляют опасности для потребителей.

Эксперты пришли к выводу, что больше всего баллов набрал напиток «Мадам Помпадур», произведенный в Краснодарском крае, на втором месте также продукция виноделов Краснодарского края под маркой «Аристов», а третье место поделили между собой игристые вина «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край) и «Золотая Балка» (Севастополь). Вино из Франции «Дюк Де Пари» оказалось на четвертой строчке.

В центре стандартизации отметили, что в прошлом году победителями рейтинговой оценки стали игристые вина из Москвы и Краснодарского края. Зарубежных конкурсантов тогда представлено не было.