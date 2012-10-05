Красноярский наркополицейский отделался условным наказанием за стрельбу по автобусу

В Красноярске за стрельбу на остановке осужден бывший наркополицейский, сообщили 22 декабря в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Материалы по теме За стрельбу на остановке будут судить сотрудника красноярского Наркоконтроля

Напомним, 13 июня прошлого года на Коммунальном мосту в Красноярске произошел дорожный конфликт между водителями легкового автомобиля и автобуса 65-го маршрута. Догнав обидчика на остановке «ЦАВС», молодой человек, оказавшийся сотрудником Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю, подошел к автобусу с табельным четырехзарядным травматическим пистолетом и дважды выстрелил.

Одна из пуль, отрикошетив, попала в девушку-пешехода, которая стояла на остановке.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего бывшего сотрудника УФСКН по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч.1 ст.213 (хулиганство) УК РФ. В ходе следствия в качестве потерпевших, помимо водителя автобуса, признаны несколько человек, находившихся на остановке, а также в близлежащем к остановке доме. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход, условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу», — пояснили в следственном управлении.