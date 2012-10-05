Новую спортивную игру для дошколят придумали в Красноярске

В красноярском детсаду придумали новую спортивную игру — бэбибол, сообщили 22 декабря в пресс-службе главного управления администрации города. Первый чемпионат прошел в саду № 38 по ул. Водопьянова, в нем приняли участие 6 команд и более 40 человек — сами юные воспитанники и их родители.

В пресс-службе пояснили, что игра представляет собой сочетание волейбола и пионербола. В команде шесть человек — три ребёнка и трое взрослых, поле разделено волейбольной сеткой, а игровая площадка разбита на четыре сектора. В тех секторах, что ближе к сетке, стоят дети, а по краям, сидя на полу, располагаются взрослые, причём им запрещено вставать.

Подающим может быть как ребёнок, так и родитель. Ему нужно перекинуть мяч через сетку, а задача второй команды — поймать его и бросить обратно. Поймавший мяч необязательно должен сам совершать бросок, он может передать пас партнеру по команде, но за одну подачу можно делать не более двух пасов.

«Если команда не поймала мяч, уронила его или сделала более двух передач, очко засчитывается сопернику. Каждая игра ведётся до 15 баллов», — добавили в управлении.

Там подчеркивают, что игра призвана не только научить дошколят работать в команде, но и объединить детей и взрослых, позволить им проводить больше времени вместе: «У малышей формируется ощущение защищённости и осознание того, что мама и папа всегда поддержат его».

В учреждении уверены, что это не последний чемпионат по бэбиболу, педагоги детского сада № 38 планируют привлечь к игре своих коллег из других садиков Красноярска.