Чиновников раскритиковали за пассивность в красноярском ЖКХ

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс на сессии 22 декабря подверг жесткой критике чиновников за пассивное отношение к теме ЖКХ.

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Депутаты на сессии приняли постановление «О мерах по защите интересов населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Об этом вопросе докладывал вице-спикер Заксобрания Алексей Клешко. Он напомнил, что в конце марта этого года на сессии краевого парламента было принято постановление, разработанное совместно с правительством региона, в котором был обозначен ряд необходимых мер по оздоровлению ситуации в жилищно-коммунальном комплексе Красноярска и края. Однако ход реализации пунктов мартовского постановления депутатов не устроил.

«Там ставились вопросы, связанные со скорейшим утверждением схемы теплоснабжения Красноярска, созданием единого расчетно-кассового центра, урегулированием вопросов взаимодействия между различными ресурсоснабжающими организациями и многое другое. К сожалению, большая часть вопросов так и не решена», — констатировал Клешко.

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Для решения проблемы Заксобрание приняло новое постановление, в котором правительству края предлагается в 2017 году разработать стратегию развития теплоэнергетики региона на средне- и долгосрочный периоды, предусмотреть повышение экологической безопасности теплоснабжения, разработать программу реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить скорейшее принятие схемы теплоснабжения Красноярска, создать единый расчетно-кассовый центр и принять другие меры по оздоровлению ситуации.

Александр Усс поддержал коллегу и отметил, что никто из представителей исполнительной власти не пришел на обсуждении этого вопроса. «Такого хамского отношения к важнейшему вопросу, касающемуся миллионного города, я давно не видел, — высказался спикер ЗС, попросив зафиксировать его слова в протоколе. — При таком отношении немудрено, что мы вынуждены констатировать неудовлетворительное отношение к этой резолюции».

«Власть не может плестись в хвосте решений, которой принимают в этой сфере крупные финансово-промышленные группы. Власть должна задавать здесь правила игры, видеть стратегию и вписывать действия конкретных игроков на рынке в тот образ будущего, который она рисует. Считаю, что сегодня в этом деле есть определенная пассивность и недоработка», — подчеркнул Усс.

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Он предложил перенести обсуждение этого на январскую сессию, попросив руководство края «принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, не обеспечившим надлежащего выполнения совместно принятого документа». Депутаты проголосовали за принятие постановления и запланировали в январе заслушать отчет правительства о выполнении предыдущего постановления.