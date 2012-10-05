Tele2 и Love Radio приглашают красноярцев поучаствовать в игре «Звезды онлайн»

Tele2 совместно с радиостанцией Love Radio приглашает красноярцев принять участие в игре «Звезды онлайн». Игра проходит в утреннем эфире на волне 101,3 FM по будням с 8 до 9 утра.

Радиослушателям предлагается угадать имя музыкальной звезды по перечню фактов, связанных с ее аккаунтами в социальных сетях. Победитель ежедневно может получить набор сувениров от Tele2. Игра продлится до 23 декабря.