Tele2 и Love Radio приглашают красноярцев поучаствовать в игре «Звезды онлайн»

Tele2 совместно с радиостанцией Love Radio приглашает красноярцев принять участие в игре «Звезды онлайн». Игра проходит в утреннем эфире на волне 101,3 FM по будням с 8 до 9 утра.
Радиослушателям предлагается угадать имя музыкальной звезды по перечню фактов, связанных с ее аккаунтами в социальных сетях. Победитель ежедневно может получить набор сувениров от Tele2. Игра продлится до 23 декабря.
«По нашим оценкам, социальные сети и интернет-мессенджеры занимает лидирующую позицию в структуре потребления трафика нашими абонентами. Здесь происходит переписка, обмен фото и часто решаются даже рабочие вопросы. Поэтому для удобства абонентов теперь на наших тарифах „Самый черный“ и „Очень черный“ трафик в популярных социальных сетях „ВКонтакте“, Facebook, „Одноклассники“ и мессенджере WhatsApp не тарифицируется. Это значит, что пакет интернета при общении в соцсетях и интернет-мессенджерах не расходуется. Поэтому я рекомендую всем любителям онлайн-общения обратить внимание на эти тарифы», — рассказал коммерческий директор красноярского филиала Tele2 Александр Автомонов.
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