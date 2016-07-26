Морозы в Красноярске отступят в воскресенье

На предстоящих выходных в Красноярске сохранится холодная погода, однако в воскресенье морозы начнут отступать.

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По данным Гидрометцентра России, суббота в краевой столице станет самым холодным днем этой недели. Так, если сегодня днем в городе будет около −24 °С, то ближайшей ночью температура опустится до −35 °С, а завтра днем не поднимется выше −25 °С. При этом синоптики портала Gismeteo.ru днем в субботу ожидают и вовсе −31 °С. Но уже к вечеру морозы начнут слабеть: в ночь на воскресенье термометры покажут −28 °С, а следующим днем — от −13 до −15 °С.

Небо на выходных будет преимущественно ясным, осадков не ожидается. Юго-западный ветер в субботу будет дуть со скоростью до 2 м/с, а в воскресенье усилится до 4-5 м/с.

На следующей неделе, последней в уходящем году, синоптики предсказывают установление более комфортной погоды — от −9 °С в начале недели до −2 °С к четвергу.