Красноярск обогнал Новосибирск в рейтинге самых читающих городов России

МТС объявила рейтинг самых читающих городов страны и назвала список наиболее популярных произведений в приложении «МТС Книги» по итогам года.

Для составления рейтинга в каждом городе-миллионнике количество пользователей мобильного приложения «МТС Книги» соотнесли с числом жителей и таким образом определили процент читающих. В результате самым читающим городом России оказалась Казань. В тройку также вошли Уфа и Пермь. Все три города с самым большим процентом читающего населения относятся к Приволжскому федеральному округу. Красноярск оказался на седьмом месте, Новосибирск замыкает десятку. Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ-10.

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Самым популярным произведением в приложении «МТС Книги» по итогам года стал роман Дэна Брауна «Инферно», экранизированный в этом году. На втором месте в рейтинге — юмористический «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо, буквально взорвавший Рунет и продолжающий бить рекорды прочтений после публикации книги. Роман Джоджо Мойес «Девушка, которую ты покинул» замыкает тройку самых популярных произведений 2016 года. В топ-10 вошел еще один роман Джоджо Мойес — «До встречи с тобой», также экранизированный в 2016 году.

Рейтинг составлен на основе обезличенных пользовательских данных за 2016 год.