Красноярцам показали отреставрированные книги 17-18 веков

В Красноярске открылась выставка, представляющая 70 редких и особо ценных книг краевой библиотеки, прошедших реставрацию.

За 2011 — 2016 годы специалистами российских центров консервации и реставрационных организаций были отреставрированы около 800 изданий библиотеки, из них 62 в 2016 году. Часть этих изданий представлена на выставке «Сохранить магию времени: искусство реставрации книг».

Реставрация книг — сложный и кропотливый процесс, задача которого — восстановить поврежденную книгу как можно ближе к оригиналу, продлить ей жизнь, сохранив ее образ, текстовую и визуальную информацию. В ходе реставрации были выполнены: механическая водная очистка (промывка) листов, нейтрализация кислотности бумаги, укрепление листов, ручное восполнение недостающих частей бумажной основы (долив), реставрация или реконструкция переплетов.

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На выставке можно увидеть книги: «Кабинет Петра Великого» (напечатана в Императорской типографии в 1800 году, экземпляр из книжного собрания красноярского библиофила Г. В. Юдина), «Минея общая. Книга кирилловской печати XVI века» (напечатана в Москве в 1600 году), «Краткое землеописание Российского государства» (изданное для народных училищ Российской империи в Санкт-Петербурге в 1793 году), краеведческие издания XIX — начала XX веков.

На выставке также можно познакомиться с изданиями об основах современного переплетного дела и реставрации, об отечественном индивидуальном переплете XIX века.

Выставка будет работать в Государственной универсальной библиотеке Красноярского края до 28 января в холле третьего этажа. Вход свободный (по читательскому билету).