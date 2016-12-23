Певица из Красноярского края поборется за выход в финал шоу «Голос»

Красноярцы могут поддержать вышедшую в полуфинал шоу на Первом канале певицу из Зеленогорска.

Материалы по теме Певица из Красноярского края вышла в полуфинал шоу «Голос» на Первом канале (видео)

Предстоящей ночью, в 1:30 по красноярскому времени, в эфире Первого канала состоится полуфинал шоу «Голос», по итогам которого определятся финалисты проекта. Напомним, до этого этапа добралась жительница Зеленогорска Дарья Антонюк, которая попала в команду Леонида Агутина. В четвертьфинале девушка исполняла песню «Колокол» Тамары Гвердцители. Наставник Леонид Агутин сделал свой выбор в пользу Дарьи Антонюк, в зрительском голосовании она также вышла вперед со значительным отрывом — 62,9 % — и таким образом прошла в полуфинал.

Сегодня вечером участники будут бороться за право выйти в финал программы. Для участников важна поддержка со стороны болельщиков. Стоимость сообщений будет озвучена ведущим, а средства, полученные от зрительского голосования, обещают направить на благотворительные цели.

Стоит отметить, что накануне полуфиналисты приняли участие в программе «Пусть говорят». Организаторы передачи показали одну из первых побед Дарьи Антонюк — в 2004 году девушка, певшая в то время в ансамбле «Элегия», стала победителем городского конкурса эстрадной песни.