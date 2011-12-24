Певица из Красноярского края вышла в финал шоу «Голос» (видео)

Певица из красноярского Зеленогорска Дарья Антонюк вышла в финал шоу «Голос» на Первом канале.

Полуфинал шоу проходил накануне вечером и транслировался в прямом эфире, чтобы зрители могли голосовать за понравившихся участников.

Подопечная Леонида Агутина Дарья Антонюк исполнила песню Somebody to Love группы Queen, а также вместе со своей соперницей по команде Агутина Ксенией Коробковой и Евгением Маргулисом спела песню «Шанхай-блюз».

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В итоге Антонюк получила предпочтение (60% к результатам голосования) от своего наставника Леонида Агутина. Затем стало известно, что за нее же проголосовали 72% телезрителей. Таким образом, певица из Зеленогорска стала одной из четырех финалисток «Голоса».

«Ощущения — жесть, и всю эту неделю они у меня были такие, — поделилась Дарья Антонюк. — Я не могла уснуть всю эту неделю. Засыпала в пять утра, потому что постоянно волновалась, думала, как сделать то и это, спеть хорошо. Я думала только про полуфинал».

Победитель шоу «Голос» будет выбран в следующую пятницу, 30 декабря.