В Красноярске выбрали лучший видеоарт (видео)

В Красноярске подведены итоги конкурсной программы VI Фестиваля экранных и медиа искусств. В номинации «Видеоарт» победил Александр Пушин (Ижевск). Его работа — о том, что финно-угорскую этноязыковую общность объединяет общая материальная и духовная культура, в которой они пытаются сохранить как можно больше своих архаичных обычаев и традиций, включая заимствованные и ассимилированные.

В номинации «Экспериментальный фильм» победил Владимир Кулаков (Таганрог) — его работа «Семь дней без пехоты» показывает «искомое понятие, определяемое каждым человеком».

В номинации «Компьютерная анимация» победил красноярский художник Александр Краснов.

Также специальными дипломами наградили Екатерину Андрющенко (Смоленск) за работу «Забытый язык» на тему потерянного языка; Евгения Стрелкова (Нижний Новгород) за работу «Освобожденная фистула», повествующую о якобы проводившихся в 1920-е любознательным зоотехником Лукой Пьяновым опытах по формированию у овец зачатков речи; Илона Хварцкия (Абхазия, Сухум) за видеозарисовку на стихотворение абхазского поэта Баграта Шинкуба «Слово», Ксения Галкина (Москва) за цикл работ о том, как человек превращается в голограмму, в ее видео транслируются лозунги, связанные с переходом человека в голографическое существование; Эдуард Кулемин (Смоленск) за работу «Колыбельная для валькирий» — это «визуально-поэтический балет» из звуком военных маршей, гимнов во имя героев.

Отметим VI Фестиваль экранных и медиа искусств проходил в Красноярске с 16 по 18 декабря.