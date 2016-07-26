У 17-летнего насильника и убийцы хакасской школьницы выявили шизофрению

В Хакасии парень, изнасиловавший и убивший школьницу, отправится на принудительное психиатрическое лечение, сообщили 23 декабря в следственном управлении Следственного комитета по республике.

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Напомним, 10 августа стало известно о том, что вчера вечером в Хакасии, в селе Бондарево, была найдена убитой 13-летняя школьница. Утром она ушла за учебниками в школу, но домой не вернулась, и отец после поисков обнаружил ее тело в заброшенной усадьбе. На следующий день был задержан 17-летний местный житель, который рассказал следователям, что планировал изнасилование, для чего с утра вооружился топором, выехал из дома на велосипеде и караулил возможную жертву. Схватив проходившую мимо девочку-подростка, он нанес топором несколько ударов, отчего она потеряла сознание, и оттащил на заброшенную усадьбу,.

Когда девочка начала приходить в сознание, он снова обрушился на нее с ударами, связал руки и ноги, изнасиловал, вновь избил и задушил найденной проволокой. «А после с целью сокрытия тела оттащил ее в кусты около забора заброшенной усадьбы и скрылся с места происшествия», — напомнили в управлении.

Следственные органы завершили расследование дела в отношении 17-летнего жителя села Бондарево Бейского района. Следователи доказали, что он совершил общественно-опасное деяние, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему лицу, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием).