Директор турфирмы оставила клиентов без отдыха в ОАЭ и получила условный срок

В Красноярске вынесли приговор директору туристической фирмы «Самей». За присвоение денег клиента женщину приговорили к условному сроку, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как было установлено следствием и судом, в апреле 2016 года обвиняемая присвоила денежные средства в размере свыше 300 тыс. рублей, полученные за организацию туристической поездки в Объединенные Арабские Эмираты. О том, что директор ООО «Самей» не оплатила путевки туроператору, ее клиентам стало известно за два дня до предполагаемого вылета.

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В судебном заседании обвиняемая пояснила, что денежные средства, полученные от потерпевших, она потратила на выплату имеющихся у неё долгов перед физическим лицами и банками, а также на оплату туров для клиентов, которые вылетели на отдых ранее. Туристические путевки для потерпевших она хотела оплатить из средств, полученных от следующих клиентов, однако до июня 2016 в офис ООО «Самей» никто не обратился.

Представленные стороной обвинения доказательства Советский районный суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора: женщине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, с аналогичным испытательным сроком.

Сообщается, что подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, а также частично возместила ущерб.

Приговор в законную силу еще не вступил — у сторон есть 10 дней для решения вопроса о его обжаловании.