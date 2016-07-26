Бывшего красноярского полицейского будут судить за «выбивание» показаний

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского, который обвиняется в истязании двух задержанных.

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Как сообщили в ГСУ СК РФ по краю, 14 февраля 2012 года обвиняемый и двое его коллег, работая по делу о краже ноутбуков со склада коммерческого предприятия, доставили в районный отдел полиции одного из сотрудников фирмы. По версии следствия, с целью получения признательных показаний они оказывали на задержанного психическое и физическое воздействие. В результате задержанный указал на своего коллегу, сообщив, что он мог совершить кражу. Полицейские доставили и его в отдел полиции, где мужчину избили и пытали током. У обоих мужчин медики зафиксировали синяки и ушибы.

29-летний бывший оперуполномоченный ОУР ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» около четырех лет скрывался от органов следствия, в том числе за пределами Красноярского края, а по возвращении был задержан сотрудниками Росгвардии. Двое его бывших коллег уже осуждены.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За превышение должностных полномочий насилия и оружия мужчину грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.