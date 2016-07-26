Суд поддержал закрытие крупного ТК на правобережье Красноярска

Торговый комплекс «Вавилон» в Красноярске все же закроют до исправления нарушений, сообщили 23 декабря в краевой прокуратуре.

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Напомним, «Вавилон», расположенный на ул. Вавилова, в цехах бывшего шелкового комбината, прокуратура требует закрыть с лета прошлого года. Как поясняли тогда в надзорном ведомстве, нарушения касаются пожарной безопасности комплекса, который не был переоборудован для эксплуатации в качестве места массового пребывания людей. После приостановки деятельности, торговый комплекс пообещали переоборудовать.

Однако этим летом центр снова потребовали временно закрыть, так как собственники только разработали проектную документацию на реконструкцию, но не провели ее.

«В судебном заседании прокурором представлены доказательства, свидетельствующие о серьезных нарушениях законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации ТК „Вавилон“. Эксплуатация объекта в качестве места массового пребывания людей образует реальную опасность для жизни и здоровья людей, посещающих торговый комплекс. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиками частично приняты меры по устранению допущенных нарушений — разработана проектная документация автоматической установки пожаротушения для здания ТК „Вавилон“. Вместе с тем, остальная часть нарушений оставалась неустраненной и, по мнению суда, препятствующей безопасной эксплуатации торгового комплекса», — пояснили в прокуратуре.

В июне деятельность комплекса была приостановлена, но представители собственника попытались обжаловать это в Красноярском краевом суде. Однако суд согласился с принятым судом первой инстанции решением, и оно вступило в силу.