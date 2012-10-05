Ночной пожар на рынке КрасТЭЦ тушили два часа (видео)

Ночью пожарные 2 часа тушили пожар на рынке у КрасТЭЦ, сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался около 23:00 — горели павильоны на рынке «Восточный» в районе КрасТЭЦ. В связи с поздним обнаружением загорания вызов в пожарную охрану поступил также поздно, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое пламя и угроза распространения пожара на ближайшие павильоны. Прибывшие первыми пожарные расчеты запросили усиление.

Остановить пожар мешала большая горючая загрузка рынка, а также плотное расположение павильонов.

Остановить огонь удалось лишь в 0:50, когда пожар распространился на площади в 700 кв. метров. Еще через полчаса, в 1:16, пожар был потушен силами 45 пожарных при поддержке 16 единиц техники. Причины возгорания еще устанавливаются.

Пострадали павильоны общественного питания и смешанных товаров. Погибших и травмированных нет.