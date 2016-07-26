«Волосатым здесь не место»: глава Сибирского центра МЧС раскритиковал облик новых подчиненных

Встреча уральских спасателей с начальником Сибирского регионального центра МЧС России Сергеем Диденко закончилась публичным скандалом из-за замечаний о внешности.

Сейчас в России проходит реорганизация некоторых региональных центров МЧС. В результате в подчинение Красноярска с марта 2017 года перейдут спасатели и пожарные шести регионов: это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская, Свердловская, Курганская и Челябинская области. Они станут филиалом Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, расположенного в Красноярске. В этом году он получил международную аттестацию и может представлять Россию во время международных спасательных операций.

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Однако первая встреча руководителя регионального центра Сергея Диденко из Красноярска с новыми подчиненными на Урале закончилась скандалом.

Как сообщает уральское издание Ura.ru, в начале разговора красноярский генерал поднял несколько спасателей с длинными волосами и бородами и начал объяснять недопустимость такого имиджа для сотрудников госструктуры.

Обидевшиеся уральцы после разговора начали жаловаться в соцсетях. «Если вы грязный и волосатый, в системе МЧС вам не место», — так заявил, по словам спасателей, Сергей Диденко.

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Руководитель красноярских спасателей Александр Кресан удивился такой реакцией коллег на критику руководителя. «Судя по публикации, генерал Диденко — кстати, сильнейший управленец и эффективный организатор при устранении любой самой сложной ЧС — сделал замечание нашим коллегам по поводу внешнего вида. Считаю, резонное. Не могу поверить, что наши уральские коллеги обиделись. В конце концов, мы же не дикари. Мы состоим в рядах МЧС России, служим людям, представляем солидное, уважаемое министерство. Имидж структуры, имидж государства, которое ты представляешь, в первую очередь зависит от внешнего вида. От общей собранности. От жесткой дисциплины и правильной самооценки», — заявил начальник спасательного отряда.