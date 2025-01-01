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«Железный забор, строгие операторы и идеальный лед»: подробный обзор горок на главной елке Красноярска

«Железный забор, строгие операторы и идеальный лед»: подробный обзор горок на главной елке Красноярска

01.01.2025
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Большая елка на месте. Гостям напоминают, что они в Красноярске и наступивший год — 2025-й

Желающих побывать на главной елке или покататься на катке в последний день года не очень много, поэтому парковки сравнительно пустые, и поставить машину можно так, чтобы идти было совсем не далеко. Уже на пути от машины к городку, гостей встречают лавочники. Ассортимент самый что ни на есть новогодний — ледянки на одного или двух человек, праздничные шапки, какие-то светящиеся штуки и ненужные в хозяйстве сувениры. На людей замерзшие продавцы смотрят не очень дружелюбно.

Новогодние товары на любой вкус продают прямо на парковке
Внутри городка тоже есть такие же ряды

Аллея павильонов с едой и горячими напитками светится гирляндами. Посетителей немного, но они все же есть.

Здесь продают горячий чай и кофе, глинтвейн и пончики с хот-догами — все, что нужно для заманивания детей и взрослых

Следующая линия — изгнанные из ледового «рая» лошади и собаки. Им отвели специальную парковку, где можно ждать клиентов. Право работать на этой праздничной площадке подтверждают одинаковые жилетки с символикой.

На территорию городка, обнесенную железным забором, попасть можно только через одни ворота. Их караулят люди в желтых жилетках в форме охраны и не очень праздничными лицами. Рядом со входом расписание работы городка с предупреждением, что из-за погоды оно может поменяться.

В городке в этом году установили две большие горки на два жёлоба каждая, еще три поменьше (они, правда, не работали из-за отсутствия операторов), а также пара мелких ледовых скатов для совсем малышей. Впрочем, двух горок хватило для всех желающих, толкотни не было. Порядок на горке жестко регулировался операторами.

Но зато какой лед! Он настолько гладкий и скользкий, что даже при потерянных в процессе ледянках удалось доехать почти до самого конца.

Две самые высокие горки развернули друг к другу «лицом»
Высокие бортики делают скат безопасным
Ехать «паровозиком» можно только взрослым с ребенком
Веселую компанию ребятни не пропустят, также операторы разрешают катиться, только когда предыдущие люди уже освободили склон
Часть горок закрыта
Часть горок закрыта
Часть горок закрыта
Есть и такие — предназначенные для самых маленьких
1 января на горках уже большие очереди

Самый же популярный у малышни «аттракцион» — ледовая чаша. В ней все время куча-мала.

Ледовых фигур на ёлке немного — музыкальные инструменты, трёхглавый мышиный король и Щелкунчик.

Но важно помнить, что новогодняя атмосфера создается в сердце каждого, а горками и елками она только поддерживается. Так что берите детей, родителей, друзей и приезжайте гулять! Самое ценное в праздниках — это возможность провести время с любимыми. С Новым годом!

Ваш новогодний Newslab

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