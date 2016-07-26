На красноярском рынке нашли нелегальных мигрантов (видео)

Красноярские полицейские искали на рынке в Центральном районе города нарушителей миграционного законодательства и нашли их, сообщили 25 декабря в пресс-службе ведомства.

Как видно на официальном видео, опубликованном городской полицией, проверка прошла на одном из рынков в районе ул. Шахтеров. Стражи порядка проверили более 100 иностранных граждан на наличие документов, обязательных для пребывания на территории России.

У двух человек отсутствовали необходимые документы.

Нарушителей доставили в дежурную часть для составления административных протоколов по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Материалы направлены в суд для принятия решения. В частности, статья предполагает штрафы с выдворением из России либо без него, в зависимости от характера нарушения.

По данным МУ МВД «Красноярское», с начала года в ходе таких проверок составлено более 800 административных протоколов. 818 иностранцев привлечены ответственности, более 100 выдворены за пределы Российской Федерации.