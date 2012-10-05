Самолет Минобороны РФ с 91 человеком на борту пропал в районе Сочи

После вылета из Сочи в сирийскую Латтакию пропал Ту-154 Министерства обороны РФ. По информации федеральных СМИ, на его борту находился 91 человек, в том числе журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова, отправлявшиеся поздравлять с Новым годом российскую авиагруппу.

Сообщается, что самолет исчез спустя 20 минут после вылета с аэродрома Адлера, куда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Не исключается, что он мог упасть в горах Краснодарского края. Причиной в таком случае предварительно называют техническую неисправность или ошибку пилотирования.

Ведется поисково-спасательная операция.