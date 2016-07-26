Два десятка красноярских домов остались без холодной воды

В Октябрьском районе Красноярска произошла коммунальная авария с отключением холодного водоснабжения. По данным «КрасКома», отключение воды в 21 доме по четной стороне улицы Крупской случилось из-за разгерметизации чугунного водовода диаметром 200 мм.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, авария произошла вчера в примерно в 19:45 на улице Крупской. МЧС сообщает о завершении аварийных работ с участием специалистов ведомства в 1:40 ночи.

Вместе с тем, по информации «КрасКома», восстановительные работы продолжаются и сегодня. С 10 часов утра жителям домов по улице Крупской начали подвозить воду.

Добавим, в службе 005 уточняют, что холодной воды в домах по Крупской не будет до 17:00.