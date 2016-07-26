В разбившемся над Черным морем самолете был еще один уроженец Красноярья

В разбившемся над Черным морем самолете Минобороны был еще один уроженец Красноярского края.

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Бортинженер потерпевшего крушение Ту-154, старший лейтенант Валерий Парикмахеров — уроженец Ермаковского района. О затронувшей их трагедии в соцсети рассказали близкие семьи, подтвердив затем эту информацию в СМИ. Известно, что офицеру было всего 29 лет. В его профиле в социальных сетях отмечено, что он учился в средней школе в родном районе, а затем — в Иркутском высшем военном авиацонно-инженерном училище. После молодой человек жил в столичном регионе и служил в вооруженных силах.

Напомним, в авиакатастрофе самолета Ту-154, которая произошла вчера над акваторией Черного моря, погибло 92 человека. Среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, руководитель международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, 9 представителей СМИ — Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Среди артистов оказалось трое уроженцев Красноярского края — Александр Разумов, Артем Тарасенко и Алексей Моргунов, которые были выпускниками хореографического колледжа, колледжа искусств и Академии музыки и театра.