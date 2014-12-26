В Красноярском крае повысили минимальную зарплату

Минимальная зарплата, установленная для территорий Красноярского края, вырастет в следующем году. Повышение коснется 75 тысяч работников. В правительстве края 23 декабря премьер-министр региона Виктор Томенко, председатель краевой Федерации профсоюзов Олег Исянов и первый вице-президент некоммерческого партнерства работодателей «Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края» Геннадий Лапунов подписали соглашение о минимальной заработной плате (МЗП) в регионе на 2017 год.

Решено, что размер минимальной заработной платы по-прежнему будет дифференцирован по территориям и составит 10 592 рублей в центральных и южных районах края и максимум — 26 376 рублей — в Хатанге.

«Мы постарались учесть интересы жителей края, которые трудятся на низкооплачиваемых рабочих местах. Надо сказать, что наши решения о значительном повышении размера минимальной заработной платы в 2015-2016 годах дались работодателям нелегко — как краевому бюджету, так и предприятиям», — отметил председатель правительства.

По его словам, власти стараются обеспечивать постепенное доведение размера минимальной зарплаты до величины прожиточного минимума в конкретном муниципальном образовании.

Первоначально минимальную зарплату в большей части муниципальных образований (центральных и южных районах) планировалось повысить только на уровень инфляции, а она на 2017 год прогнозируется в размере около 5 %.

«Но понимая, что речь идет о слабо защищенных категориях работников, изыскали возможность чуть большим сделать это повышение — оно составит 6,7 %, чтобы опережающим инфляцию шагом поддержать население. Что касается северных территорий края, где у нас особые условия формирования оплаты труда и проживания, здесь был свой подход — рост минимальной зарплаты связан с темпами роста прожиточного минимума и рядом других параметров и везде будет разным», — сказал Виктор Томенко.

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По предварительным оценкам, повышение зарплаты до размера минимальной в 2017 году коснется около 75 тысяч человек, из них 58 тысяч (около 80 %) — это работники бюджетных учреждений, порядка 17 тысяч — работники предприятий реального сектора экономики.

Для бюджета края реализация соглашения будет дополнительно стоить порядка 1 млрд рублей (в 2016 году объем бюджетного финансирования на эти цели составил 3,3 млрд рублей, в 2017 году необходимо будет 4,3 млрд рублей). Соглашение начнет действовать с 1 января 2017 года.