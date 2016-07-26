Хоккеисты «Енисея» взяли реванш у лидера чемпионата

25 декабря в Красноярске хоккеисты «Енисея» обыграли команду из Хабаровска «СКА-Нефтяник» со счетом 8:4.

Материалы по теме Болельщики с мороженым на матче «Енисея» в 30-градусный мороз удивили соцсети

Напомним, за день до этого, 24 декабря, красноярцы уступили на своем льду со счетом 1:5. В ответной встрече хозяевам удалось взять реванш и нанести хабаровчанам первое поражение в текущем сезоне.

Как рассказали в пресс-службе ХК «Енисей», в воскресной игре красноярцы пропустили на первых же секундах — 0:1 после гола Артема Бондаренко. Только на 29-й минуте Юрий Викулин сравнял счет с углового — 1:1. Уже через три минуты острый выпад «Енисея» замкнул Алмаз Миргазов — 2:1. И он же в паре с Вячеславом Вдовенко через десять минут «разорвал» оборону Хабаровска — 3:1. Под занавес первой половины своя мяч забил уже сам Вдовенко — 4:1.

Вторая половина игры началась с обмена мячами: на гол Фагерстрёма «Енисей» ответил голом Дмитрия Логинова — 5:2 .Затем хабаровчане разрыв в счете сократили — с игры забил Александр Антипов. Но следом капитан «Енисея» Юрий Викулин безупречно реализовал 12-метровый удар — 6:3. Седьмой гол забил Олег Толстихин. Артем Бондаренко уже на 89-й минуте разрыв в счет чуть сократил — 8:4.

Следующие матчи «Енисей» проведет на своем льду 28 и 29 декабря с «Байкалом —Энергией» из Иркутска.