Из-за выезда на встречку на дорогах с колеей в Красноярске пострадали люди

Два ДТП с пострадавшими произошло утром в Красноярске, сообщили 26 декабря очевидцы происшествий.

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Обе аварии произошли на правобережье — одна на Семафорной, а вторая на перекрестке улиц Волжская и Апрельская. В обоих случаях один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим, в результате чего, по словам очевидцев, пострадали находившиеся в машинах люди.

В пресс-службе ГИБДД есть информация лишь об одной из двух аварий — на Семафорной. После ДТП на ул. Волжская сообщения о происшествии в дорожную полицию не поступало.

Автомобилисты при этом отмечают, что оба участка, на которых произошли столкновения, имеют колею, которая не была убрана дорожниками после снегопада. Стало ли это причиной происшествия, будет установлено во время выяснения обстоятельств ДТП.