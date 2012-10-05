Корпоративный филиал ВТБ в Красноярске переехал в новый офис

26 декабря корпоративный филиал ВТБ в Красноярске приступил к обслуживанию клиентов по новому адресу — в офисе на улице Ленина, 46. Смена фактического местонахождения подразделения стала следствием интеграции ВТБ и Банка Москвы — теперь деятельность корпоративного и розничного филиала ВТБ ведется по единому адресу.
Одной из основных целей интеграции было предоставление клиентам широких возможностей универсального банка в рамках как корпоративного, так и розничного направлений. В Красноярске эту цель удалось реализовать в том числе географически с помощью объединения обоих подразделений по единому адресу — на ул. Ленина, 46.
Все городские телефонные номера останутся прежними, получить разъяснения и дополнительную информацию можно по телефону (391) 2-707-707.