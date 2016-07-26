Красноярские волейболистки поборются за медали Кубка России

27-28 декабря в Казани пройдет финал второго по значимости волейбольного турнира страны среди женских команд — Кубка России.

«Енисей» вошел в четверку сильнейших по результатам предварительного этапа. В полуфинале красноярская команда сыграет со столичным «Динамо», а казанское «Динамо» — с «Протоном» из Саратовской области. В финал выйдут победители этих пар.

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«В полуфинале, безусловно, мы будем настраиваться на победу, — отметил директор волейбольного клуба „Енисей“ Эдуард Носков. — Недавний матч чемпионата России против московского „Динамо“ показал, что с этим соперником мы можем бороться на равных. Если бы использовали все возможности, у „Енисея“ был бы шанс победить. У нас летела подача. Постараемся и сейчас использовать ее по максимуму. Плюс у нас достаточно хорошая общая игра, за счет которой постараемся добиться нужного результата. Мы всегда настраиваемся на оптимальный результат. Посмотрим, будет ли еще сопутствовать удача при всех наших стараниях. Наша задача в Кубке России — медали».