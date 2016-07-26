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Гостей открытия главной ёлки Красноярска повезут дополнительные автобусы
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Гостей открытия главной ёлки Красноярска повезут дополнительные автобусы

26 декабря 16:16
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28 декабря, после открытия главной городской ёлки, красноярцы смогут воспользоваться дополнительными автобусами, сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, новогодний праздник на острове Татышев начнется в 17:30 в восточной зоне.

В этот вечер для посетителей праздничного мероприятия будут ходить не только маршрутные автобусы, проходящие через Октябрьский мост по расписанию, но дополнительно организованные автобусы:

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Сразу в нескольких районах Красноярска перекроют движение из-за открытия ёлок
  • № 7 «мкрн Северный — ДК Кировский»;
  • № 23 «мкрн Солнечный — ЛДК»;
  • № 27 «Полигон — МАВ»;
  • № 58 «ул. Парашютная — Спортзал»;
  • № 60 «мкрн Солнечный — Автовокзал Восточный»;
  • № 61 «мкрн Солнечный — п. Шинников»;
  • № 85 «мкрн Верхние Черемушки — мкрн Ветлужанка»;
  • № 94 «ЛДК — ТЭЦ-3».

Планируется, что эти маршруты подойдут на остановочные пункты «Остров Татышев» (с правой и левой сторон) к 18:20.

Отметим, концертная программа на острове продлится до 22:00, поэтому режим работы автобусов, проходящих через Октябрьский мост, будет продлён.

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