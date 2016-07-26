57 тысяч красноярцев из-за долгов не смогут поехать за границу

По данным Федеральной службы судебных приставов, более 57 тыс. жителей Красноярского края из-за долгов ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации.

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Напомним, приставы могут ограничить в праве выезда за границу граждан, которые задолжали более 10 тыс. рублей либо имеют неисполненное обязательство неимущественного характера. Отметим, что в прошлом году таких должников в Красноярском крае насчитывалось всего 12 тыс. человек.

Узнать о своих долгах можно на сайте УФССП по краю. Там же можно и оплатить задолженность.