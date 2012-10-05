В Зеленогорске подвели итоги открытого городского конкурса «Предприниматель года — 2016». Финансовую поддержку конкурсу, как и в предыдущие годы, оказала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ».

Конкурс проводится с 2010 года, в нем участвуют владельцы малого и среднего бизнеса. В этом году муниципальный Центр закупок и предпринимательства заявки принимал по трем направлениям.

В номинации «Лучший предприниматель года в сфере промышленного, сельскохозяйственного производства и строительства» победителем признан директор ООО «Комфорт плюс» Александр Яворский. В номинации «Лучший предприниматель года в сфере услуг» победил директор ООО «ТОиР» Валерий Солодовников, «Лучшим предпринимателем года в сфере торговли и общественного питания» стал директор ООО «Кафе «Парус» Евгений Миронов.

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Торжественное награждение победителей проведет глава Зеленогорска Павел Корчашкин в конце декабря.

Как отмечает директор программы по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин, мероприятия, направленные на активизацию бизнес-среды, поддержку и развитие предпринимательства в городах присутствия предприятий Топливной компании, — одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности.