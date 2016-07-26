Красноярский футболист перешел в клуб премьер-лиги

Полузащитник красноярской футбольной команды «Енисей» Александр Ломакин переходит в ФК «Урал», выступающий в премьер-лиге. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Енисея».

21-летний футболист уже подписал контракт со своей новой командой, куда он переходит в рамках трансферного соглашения. В «Енисее» Ломакин выступал с 2014 года, до этого он играл в составе московского «Локомотива». В нынешнем сезоне Ломакин забил 7 мячей в 21 игре.

«Хочу поблагодарить всех за время в „Енисее“, а особенно болельщиков, тренерский штаб и руководство клуба за доверие, — сказал на прощание футболист. — У каждого есть свои мечты и каждый стремится к ним, с этим переходом я стал ближе к своей. Тяжело уходить из команды, потому что там я прожил практически целую жизнь, было много всего хорошего, особенно последние полгода — просто отличные. Желаю команде только удачи. Частичка „Енисея“ навсегда останется в моем сердце, Красноярск буду вспоминать только с хорошими мыслями».

ФК «Енисей» в свою очередь тоже поблагодарил Александра Ломакина за игру и пожелал ему успехов в карьере.