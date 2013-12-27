Беспрецедентный контроль за перевозкой детей обещают красноярцам на каникулах

В красноярском полку ДПС сообщили о введении «беспрецедентных» мер по контролю за перевозкой детей: нарушителей могут штрафовать многократно и не дать им продолжать путь.

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«В преддверии Нового года, а также на протяжении январских праздничных дней дорожная полиция будет рекомендовать не продолжать дальнейший путь водителям, перевозящим несовершеннолетних в нарушение правил безопасности», — сообщили в пресс-службе полка ДПС.

Особое внимание будет уделено транспорту, выезжающему за город. При отсутствии в автомобиле детского кресла сотрудники Госавтоинспекции предложат водителю вернуться в город, приобрести средство защиты и пристегнуть ребёнка по всем правилам. В противном случае правонарушитель при движении по загородной трассе будет повторно оштрафован.