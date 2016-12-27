Прокуратура потребовала убрать КПП на въезде в «город Солнца»

Прокурор Курагинского района обратился в суд с требованием убрать КПП на выезде в «город Солнца», где проживают члены общины Виссариона.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, от поселка Жаровск до «города Солнца» проходит автомобильная дорога протяженностью 18 км. На 15-м км дороги неустановленными лицами установлены металлические столбы с натянутой между ними цепью, что ограничивает проезд в населенный пункт. Рядом с незаконным сооружением установлена не предусмотренная ПДД табличка с надписью «Проезд автотранспорта запрещен».

Кроме того, при въезде в «город Солнца» установлен пропускной пункт, на котором несут дежурство члены общины Виссариона. Они препятствуют проезду посторонних и ограничивают свободу передвижения посетителей, чем, по заключению прокуратуры, нарушают требования Конституции РФ, которые запрещают любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Для восстановления прав граждан на свободу передвижения и безопасность дорожного движения прокурор направил исковое заявление в Курагинский районный суд, в котором требует от администрации Черемшанского сельсовета снести незаконную преграду на дороге и убрать КПП. Исковое заявление находится на рассмотрении.