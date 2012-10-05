Жены красноярских хоккеистов сняли ролик с новогодним поздравлением (видео)

Жены и подруги хоккеистов красноярской команды «Сокол» сняли новогодний ролик, в котором поздравили игроков с наступающим Новым годом, пока те были на выездной серии игр.

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В первой части ролика девушки наряжали елку шарами с фотографиями хоккеистов «Сокола», а во второй присоединились к популярному флешмобу Mannequin Challenge. Напомним, участники флешмоба должны замереть на некоторое время, как манекены, чтобы добиться эффекта остановки времени, в то время как один из них снимает сцену с разных сторон, продолжая двигаться.

ХК «Сокол» опубликовал еще одно видео, где хоккеистов с наступающим Новым годом поздравляют чемпионы КВН 2015 года, команда «Камызяки». Добавим, что ранее игроки «Сокола» сами поздравили своих болельщиков с праздниками.

Добавим, в начале января команда начинает первую домашнюю серию 2017 года: матчи на «Арене.Север» пройдут 6, 8, 10 и 12 января.