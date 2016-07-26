В Красноярске убита 14-летняя девочка

В Красноярске ночное застолье закончилось смертью 14-летней девочки, травмированием двух женщин и поджогом квартиры.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по краю, 25 декабря к 39-летней матери двоих детей, проживающей на ул. Терешковой, пришла ее подруга. Вместе они стали распивать спиртное, а затем пригласили в гости еще и своего знакомого — 46-летнего ранее судимого мужчину. Застолье продолжалось до глубокой ночи.

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Затем мужчина, находясь в состоянии глубокого опьянения, набросился с ножом на хозяйку квартиры. Ее 14-летняя дочь проснулась и закричала. Тогда мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, ставших смертельными. Удары тупым предметом по голове получила и знакомая хозяйки.

Желая скрыть следы произошедшего, мужчина поджег квартиру и скрылся. Хозяйку квартиры с ножевыми ранениями госпитализировали, ее 11-летний сын и гостья получили отравление угарным газом.

Сотрудники полиции в течение суток разыскивали подозреваемого. В ночь на 27 декабря он был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, задержанный красноярец тремя днями ранее освободился из мест лишения свободы. По данным следователей, он был осужден за разбой.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство ), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Расследование уголовного дела продолжается.