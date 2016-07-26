В Красноярске горел бесхозный катер

Вчера вечером в Красноярске, в районе «Южного берега», сгорел бесхозный катер. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, сообщение о происшествии поступило дежурному в 17:20. Как установили прибывшие на место пожарные, возгорание площадью 10 кв. м произошло в рубке. Примерно через полчаса огонь был ликвидирован. В тушении было задействовано 14 пожарных и 4 единицы техники.

Выяснилось, что катер долгое время не эксплуатировался. Его хозяин пока не установлен. Кроме того, идет поиск лиц, причастных к возникновению пожара.