Красноярские любители кофе смогут получить подарки от Деда Мороза

Гости кофейни Traveler’s Coffee по адресу ул. Карла Маркса, 95, в Красноярске смогут получить небольшой презент от Деда Мороза. Подробнее об этом рассказало руководство заведения.

«В канун Нового года, с 28 по 29 декабря 2016, в нашей кофейне гости смогут встретить Деда Мороза. Новогодний волшебник подготовил приятные подарки для каждого гостя Traveler’s Coffee, главное — застать его на месте», — пояснили в заведении, добавив, что присутствовать в кофейне сказочный персонаж будет на протяжении трех часов два дня подряд.

Кроме того, в кофейне гости смогут заказать согревающие напитки, вкусные десерты и выбрать подарки для родных близких: брендированную посуду, кофе из разных уголков Земли, эксклюзивные сорта чая и многое другое.

Подробности акции можно узнать по телефону (391) 288-30-30 или в группе.