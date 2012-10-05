Объявлено о перекрытиях центра Красноярска для капремонта главных улиц

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов в ходе прямой линии рассказал горожанам о предстоящем масштабном ремонте дорог. По словам мэра, объемы запланированных работ в 2017 превысят в 6-7 раз объемы текущего года, вместе с этим, по его мнению, возникнет много заторовых ситуаций, к которым горожанам нужно отнестись с пониманием.

Акублатов рассказал, что серьезные перекрытия ожидаются сразу на трех центральных улицах Красноярска: «Мы должны будем начать капитальный ремонт улиц в центре города, что само по себе является очень сложной и технически, и организационно, в том числе сложной задачей и в общении с красноярцами. Нам нужно будет закрыть улицу Карла Маркса на какой-то период времени и осуществлять ее капитальный ремонт. За улицей Карла Маркса последует проспект Мира и улица Ленина».

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Вместе с тем, мэр напомнил, что ремонт не только улучшит качество покрытия, но и позволит решить задачи по разгрузке дорог. Так, например, после ввода развязки на 2-й Брянской специалисты приступили к моделированию транспортных потоков прилегающих магистралей.

В следующем году разгрузить улицы планируют и с помощью специально выделенных полос для автобусов: такая работа будет проведена на ул. Партизана Железняка, ул. Копылова, проспекте Свободном и на ряде других. Оптимизацию движения намерены провести и на улице Шахтеров с возможным примыканием к улице Взлетной.

«Это будет не просто ремонт, а где-то уширение дороги, где-то установка светофорных объектов, где-то появятся дополнительные правоповоротные шлюзы», — отметил глава, говоря о масштабной программе.

Он также обратился к красноярцам, призвав к пониманию и подчеркнув, что в итоге город получит новое качество дорожного полотна.

«На будущий год у нас намечена масштабная работа по ремонту дорог, сразу хочу сказать, что в этот период транспортная ситуация осложнится в городе, потому что одновременно будет ремонтироваться более 50 дорожных магистралей. Нам надо быть к этому готовыми, переболеть этой болезнью для того, чтобы получить новое качество. Мы постараемся это сделать так, чтобы максимально снизить неудобство для горожан», — заключил мэр.