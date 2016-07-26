Красноярскую набережную ждет реконструкция

На левобережной набережной реки Енисей в следующем году планируют провести масштабный ремонт и реконструкцию. О таких планах сегодня в ходе прямой линии с горожанами рассказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

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Он пояснил, что на эти цели могут быть затрачены средства из федеральной государственной программы, которая поддерживает города России в благоустройстве дворов и знаковых мест.

«Мы получим из федерального бюджета 507 млн рублей на наш край. Большая часть этих средств пойдет на благоустройство Красноярска: 70 % — на финансирование мероприятий по дворам, а 30 % — на знаковый объект. Таким знаковым объектом я предлагаю, и большинство красноярцев поддерживают эту идею, могла бы стать набережная Енисея, которую мы могли бы отремонтировать и частично реконструировать», — рассказал мэр.

Планируется, что прежде чем приступить к реконструкции, в краевом центре пройдут публичные слушания. Красноярцы смогут увидеть проект реконструкции и высказать свое мнение уже в начале следующего года.