«Против нехватки парковочных мест»: ДТП со сбитым знаком посмешило красноярцев

В центре Красноярска автомобилист выехал на тротуар и сбил знак, запрещающий остановку. Как рассказали пользователи социальных сетей, ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улиц Мира и Парижской Коммуны.

На кадрах видно, что в районе пешеходного перехода иномарка выехала на тротуар, врезалась в дерево и сбила знак «Остановка запрещена».

Интернет-пользователи предположили, что водитель пытался избежать ДТП. Позже очевидцы сообщили, что он якобы уходил от столкновения с пешеходом, переходившим проезжую часть в неположенном месте. Они также уточнили, что он все же зацепил пешехода.

Другие же пошутили над ситуацией. «Водитель выразил протест против нехватки парковочных мест», — с иронией прокомментировали инцидент в соцсети. Однако достоверной информации о причинах ДТП нет — в пресс-службе ГИБДД нет информации о данном происшествии.