В центре Красноярска от удара авто женщину-пешехода отбросило на несколько метров (видео)

На ул. Ленина в Красноярске сбили переходившую дорогу в неположенном месте пожилую женщину, сообщили 26 декабря очевидцы аварии.

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Авария произошла сегодня днем в районе остановки «Академия музыки и театра» на ул. Ленина — легковой автомобиль сбил переходившую дорогу в неположенном месте пожилую женщину. ДТП попало в поле зрения камер наблюдения.

На записи видно, что женщина пересекает проезжую часть прямо напротив остановки, где нет наземного перехода. В это время белая иномарка повернула с ул. Каратанова и начала движение в крайнем левом ряду по ул. Ленина. Параллельно с ней двигался красный автомобиль, также с небольшой скоростью. Вероятно, оба водителя видели пешехода-нарушителя, поэтому давали женщине возможность уйти с проезжей части. Но ее сбила серая иномарка, которая двигалась на скорости между этими автомобилями.

Судя по записи, женщина-пешеход осталась жива, однако подняться самостоятельно не смогла.

В ГИБДД пояснили, что подробности происшествия уточняют работающие на месте сотрудники дорожной полиции.