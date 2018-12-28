Девушка-водитель в Красноярске сбила двух подростков, уходя от столкновения

Вчера вечером на ул. Мартынова в Красноярске девушка-водитель автомобиля Mazda, пытаясь уйти от столкновения, выехала на тротуар и сбила двух подростков.

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Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, за рулем находилась красноярка 1994 года рождения. Она уходила от столкновения с впереди идущими автомобилями, которые поворачивали направо во двор. Девушка вывернула руль вправо и совершила наезд на двух пешеходов, которые шли по тропинке вдоль проезжей части, с внешней стороны шумозащитного экрана. 15-летняя девочка-пешеход получила перелом коленного сустава, у 16-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма.

Еще одна авария с участием пешехода произошла вчера вечером на пересечении улиц Гайдашовка и Полигонная. Это ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения. На нем видно, что женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Toyota Cresta. По данным ГИБДД, пешеход получила закрытый перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму.