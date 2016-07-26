СГК выполнила ремонтную программу на предприятиях Красноярского края

Красноярский филиал Сибирской генерирующей компании успешно выполнил ремонтную программу 2016 года. Все работы проводились в установленные графиком сроки, отметили в компании.

Всего на тепловых электростанциях СГК в Красноярске, Канске, Назарово было отремонтировано 104 единицы основного оборудования, в том числе 45 энергетических паровых котлов, 6 водогрейных котлов, 3 паровых котла теплоснабжения, 25 турбин и 25 генераторов. В рамках ремонтной программы было заменено более 835 тонн поверхностей нагрева котлов, что на 4 % выше от изначально запланированных показателей. Наибольший объем работ по замене поверхностей нагрева (около 610 тонн) был проведен на Назаровской ГРЭС.

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В компании также отметили, что поддержание поверхностей нагрева котлов в рабочем состоянии гарантирует надежное функционирование оборудования в целом.

Также энергетики отремонтировали более 11 километров тепловых сетей (в однотрубном исчислении) в Красноярске, Канске и Назарово. Объемы перекладки трубопроводов выросли по сравнению с плановыми показателями на 3 %.

Ремонт и модернизация основного и вспомогательного оборудования на тепловых электростанциях, перекладка и строительство тепловых сетей является одним из приоритетов проводимой технической политики. Своевременное и полное выполнение ремонтных программ позволяет повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей. Все предприятия СГК в Красноярском крае, как и в прошлые годы, получили паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода, добавили в пресс-службе компании.