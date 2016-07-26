Технический директор СГК: «Предприятиям нужны молодые кадры с передовыми знаниями»

В День энергетика технический директор Сибирской генерирующей компании Олег Петров встретился со студентами второго, третьего и четвёртого курсов кафедры «Тепловые электрические станции» (ТЭС) Политехнического института Сибирского федерального университета.

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Студентам была предоставлена уникальная возможность задать все интересующие их вопросы представителю энергоотрасли, который прошёл порядка десяти ступеней карьерного роста, прежде чем возглавил техническое направление деятельности холдинга. В коротком блиц-интервью Олег Петров рассказал о том, что в 1994 году он окончил кафедру ТЭС Красноярского государственного технического университета (сегодня это Политехнический институт СФУ), защитив диплом по теме «Реконструкция котла БКЗ-75 Минусинской ТЭЦ», и начал свой путь в энергетике с должности машиниста-обходчика гидрозолоудаления этой станции.

В формате презентации технический директор СГК познакомил будущих теплоэнергетиков с принципами работы и стратегией развития холдинга. Он привёл статистические данные, демонстрирующие сильные позиции компании на энергорынке Сибири и всей страны, а также подчеркнул, что главное конкурентное преимущество СГК — это коллектив, где присутствует преемственность и тон задают сотрудники с многолетним опытом работы. Вместе с тем компания готова принимать в свою команду молодых дипломированных специалистов.

«Кадры нужны не только на теплоэлектростанциях. Выпускники Политехнического института могут работать на предприятиях, специализирующихся на транспортировке и сбыте тепловой и электрической энергии, в инженерно-аналитических центрах, энергоремонтных организациях и так далее», — отметил Олег Петров. Он также подчеркнул, что СГК активно внедряет инновационные технологии, и поэтому молодое поколение энергетиков с багажом передовых знаний — очень ценный ресурс.