Технический директор СГК: «Предприятиям нужны молодые кадры с передовыми знаниями»

В День энергетика технический директор Сибирской генерирующей компании Олег Петров встретился со студентами второго, третьего и четвёртого курсов кафедры «Тепловые электрические станции» (ТЭС) Политехнического института Сибирского федерального университета.
Студентам была предоставлена уникальная возможность задать все интересующие их вопросы представителю энергоотрасли, который прошёл порядка десяти ступеней карьерного роста, прежде чем возглавил техническое направление деятельности холдинга. В коротком блиц-интервью Олег Петров рассказал о том, что в 1994 году он окончил кафедру ТЭС Красноярского государственного технического университета (сегодня это Политехнический институт СФУ), защитив диплом по теме «Реконструкция котла БКЗ-75 Минусинской ТЭЦ», и начал свой путь в энергетике с должности машиниста-обходчика гидрозолоудаления этой станции.
В формате презентации технический директор СГК познакомил будущих теплоэнергетиков с принципами работы и стратегией развития холдинга. Он привёл статистические данные, демонстрирующие сильные позиции компании на энергорынке Сибири и всей страны, а также подчеркнул, что главное конкурентное преимущество СГК — это коллектив, где присутствует преемственность и тон задают сотрудники с многолетним опытом работы. Вместе с тем компания готова принимать в свою команду молодых дипломированных специалистов.
«Кадры нужны не только на теплоэлектростанциях. Выпускники Политехнического института могут работать на предприятиях, специализирующихся на транспортировке и сбыте тепловой и электрической энергии, в инженерно-аналитических центрах, энергоремонтных организациях и так далее», — отметил Олег Петров. Он также подчеркнул, что СГК активно внедряет инновационные технологии, и поэтому молодое поколение энергетиков с багажом передовых знаний — очень ценный ресурс.
«Сибирская генерирующая компания — стратегический куратор кафедры ТЭС СФУ, — рассказал заведующий этой кафедрой Евгений Бойко. — На предприятиях энергохолдинга наши студенты проходят производственную и преддипломную практику, отрабатывают международную образовательную инициативу CDIO — изобретение новых технических решений и внедрение их в производство. Встреча с руководителем высшего звена СГК, для которого Политехнический институт стал alma-mater, помогла ребятам лучше понять, какие перспективы перед ними открыты, и мотивировала на успехи в обучении».