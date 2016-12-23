Тепло, которое ждал город: как строили ТЭЦ-3

Среди зайцев и кустов полыни
Площадка для строительства Красноярской ТЭЦ-3 была выбрана в 1976 году. «Как варианты рассматривались окрестности станции Минино, аэропорта Емельяново. В конце концов, было решено построить новую станцию за алюминиевым заводом», — вспоминает директор красноярского филиала подрядной организации СГК «Сибирьэнергоремонт» Борис Воробьёв, который в 1988-1999 годы был на ТЭЦ-3 главным инженером.
Там, где сегодня возвышается поражающая своей мощью энергетическая громадина, в начале восьмидесятых были заросли полыни, в которых бегали зайцы и паслись коровы. Возведение ТЭЦ началось в сентябре 1981 года, после разработки и согласования проекта.
Второй дом
Первым директором строящейся ТЭЦ в 1983 году был назначен Игорь Павлович Соломин. Спустя три года в Красноярске разработали и утвердили новую схему теплоснабжения, в которой важная роль отдавалась ТЭЦ-3.
30 декабря 1986 года было введено в эксплуатацию первое оборудование новой теплоэлектростанции — пуско-отопительная котельная. Запуск первого водогрейного котла осуществили в 1991 году, после чего в течение шести лет были введены еще три котла.
Большую роль в становлении ТЭЦ-3 сыграли энтузиасты. К ним можно причислить всех, кто пришёл на станцию в восьмидесятые и остался, не испугавшись временных строительных неудобств. Своё первое ночное дежурство в марте 1991 года вспоминает Вера Лупанова, инженер топливно-транспортного цеха ТЭЦ-3, проработавшая на предприятии 25 лет: «Шёл монтаж оборудования первой очереди. Ни забора, ни охраны. Темно, холодно. На тракте топливоподачи — я, слесарь и начальник смены цеха. И мы с ними в ответе за сохранность всего, что есть на территории цеха».
Люди, стоявшие у истоков создания грандиозного проекта, «обживали» предприятие на окраине города, делая его своим вторым домом. Вместе отмечали праздники, ходили в походы, делились друг с другом радостями и огорчениями. Именно тогда на станции зародились спортивные традиции, которые существуют до сих пор.
Без дефицита тепла и электроэнергии
Статус действующей Красноярская ТЭЦ-3 приобрела 3 января 1992 года, когда была введена в эксплуатацию пиковая водогрейная котельная. После того, как в Красноярск от станции пошли первые гигакалории тепла, энергетики стали готовиться к следующему этапу — строительству энергоблока. Но свои коррективы в планы внесла перестройка. Проект был «заморожен» на 20 лет, и до марта 2012 года станция вырабатывала только тепловую энергию.
Именно в эти годы на некогда пустынных участках земли в микрорайоне Северный стали появляться новые жилые массивы, школы, детские сады, которые нужно было обеспечивать теплом и электроэнергией. Поэтому введение в 2012 году в эксплуатацию первого энергоблока ТЭЦ-3, сооружения высотой с 25-этажный дом с установленной электрической мощностью в 208 МВт, стало событием исторической важности. Проблема дефицита тепла в городе решилась на несколько лет вперёд. А электричества первый энергоблок с 2012 по 2016 годы выработал столько, сколько хватило бы для того, чтобы целый год освещать Бурятию.
Энергоблок № 1 Красноярской ТЭЦ-3 — это первый угольный блок в стране, построенный по государственной программе Договоров предоставления мощности. В ее рамках были выполнены обязательства прекратившего своё существование энергетического гиганта РАО ЕЭС России по инвестированию в строительство новых мощностей.
В ходе строительства блока внедрялись технологии последнего поколения, позволяющие станции быть экономически эффективной и экологичной. На ТЭЦ-3 стоит мощнейший электрофильтр, который позволяет улавливать 99,7% золы.
Сегодня ТЭЦ-3 — самая современная электростанция Красноярска. Она обеспечивает теплом микрорайоны «Северный», «Взлётка», «Иннокентьевский» и «Покровский». За каждый час работы ТЭЦ-3 подает своим потребителям 7,8 тыс. тонн горячей воды, причем питьевого качества.
Сибирь за вас!
На сегодня на станции трудится 678 человек, и это настоящие профессионалы. В этом году сотрудники ТЭЦ на федеральном уровне доказали свою высокую квалификацию — команда третьей теплоэлектроцентрали Красноярска, представлявшая Сибирскую генерирующую компанию на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала блочных ТЭС в Ессентуках, вернулась с Кубком победителей.
За ТЭЦ-3 болели горожане, участвуя в объявленном одной из радиостанций конкурсе поддерживающих кричалок. «Победит наверняка всех команда СГК!», «Красноярская ТЭЦ-3, заряжай, всех в России обыграй! Сибирь за вас, покажите класс!», — разносилось в эфире. Ожидания красноярцев оправдались: сотрудники ТЭЦ доказали, что они — лучшие энергетики страны.
Фото: пресс-служба СГК