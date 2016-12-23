Тепло, которое ждал город: как строили ТЭЦ-3

30 лет назад в конце декабря на окраине Красноярска заработала пуско-отопительная котельная будущей ТЭЦ-3, самой современной теплоэлектростанции города. В отличие от двух других городских ТЭЦ, которые строились прежде всего для обеспечения теплом производственных предприятий, третья теплоэлектроцентраль создавалась для того, чтобы «согреть» новые жилые микрорайоны. Смотрим, как это было.

Среди зайцев и кустов полыни

Площадка для строительства Красноярской ТЭЦ-3 была выбрана в 1976 году. «Как варианты рассматривались окрестности станции Минино, аэропорта Емельяново. В конце концов, было решено построить новую станцию за алюминиевым заводом», — вспоминает директор красноярского филиала подрядной организации СГК «Сибирьэнергоремонт» Борис Воробьёв, который в 1988-1999 годы был на ТЭЦ-3 главным инженером.

Там, где сегодня возвышается поражающая своей мощью энергетическая громадина, в начале восьмидесятых были заросли полыни, в которых бегали зайцы и паслись коровы. Возведение ТЭЦ началось в сентябре 1981 года, после разработки и согласования проекта.

Второй дом

Первым директором строящейся ТЭЦ в 1983 году был назначен Игорь Павлович Соломин. Спустя три года в Красноярске разработали и утвердили новую схему теплоснабжения, в которой важная роль отдавалась ТЭЦ-3.

30 декабря 1986 года было введено в эксплуатацию первое оборудование новой теплоэлектростанции — пуско-отопительная котельная. Запуск первого водогрейного котла осуществили в 1991 году, после чего в течение шести лет были введены еще три котла.

Большую роль в становлении ТЭЦ-3 сыграли энтузиасты. К ним можно причислить всех, кто пришёл на станцию в восьмидесятые и остался, не испугавшись временных строительных неудобств. Своё первое ночное дежурство в марте 1991 года вспоминает Вера Лупанова, инженер топливно-транспортного цеха ТЭЦ-3, проработавшая на предприятии 25 лет: «Шёл монтаж оборудования первой очереди. Ни забора, ни охраны. Темно, холодно. На тракте топливоподачи — я, слесарь и начальник смены цеха. И мы с ними в ответе за сохранность всего, что есть на территории цеха».

Люди, стоявшие у истоков создания грандиозного проекта, «обживали» предприятие на окраине города, делая его своим вторым домом. Вместе отмечали праздники, ходили в походы, делились друг с другом радостями и огорчениями. Именно тогда на станции зародились спортивные традиции, которые существуют до сих пор.

Без дефицита тепла и электроэнергии

Статус действующей Красноярская ТЭЦ-3 приобрела 3 января 1992 года, когда была введена в эксплуатацию пиковая водогрейная котельная. После того, как в Красноярск от станции пошли первые гигакалории тепла, энергетики стали готовиться к следующему этапу — строительству энергоблока. Но свои коррективы в планы внесла перестройка. Проект был «заморожен» на 20 лет, и до марта 2012 года станция вырабатывала только тепловую энергию.

Именно в эти годы на некогда пустынных участках земли в микрорайоне Северный стали появляться новые жилые массивы, школы, детские сады, которые нужно было обеспечивать теплом и электроэнергией. Поэтому введение в 2012 году в эксплуатацию первого энергоблока ТЭЦ-3, сооружения высотой с 25-этажный дом с установленной электрической мощностью в 208 МВт, стало событием исторической важности. Проблема дефицита тепла в городе решилась на несколько лет вперёд. А электричества первый энергоблок с 2012 по 2016 годы выработал столько, сколько хватило бы для того, чтобы целый год освещать Бурятию.

Энергоблок № 1 Красноярской ТЭЦ-3 — это первый угольный блок в стране, построенный по государственной программе Договоров предоставления мощности. В ее рамках были выполнены обязательства прекратившего своё существование энергетического гиганта РАО ЕЭС России по инвестированию в строительство новых мощностей.

В ходе строительства блока внедрялись технологии последнего поколения, позволяющие станции быть экономически эффективной и экологичной. На ТЭЦ-3 стоит мощнейший электрофильтр, который позволяет улавливать 99,7% золы.

Сегодня ТЭЦ-3 — самая современная электростанция Красноярска. Она обеспечивает теплом микрорайоны «Северный», «Взлётка», «Иннокентьевский» и «Покровский». За каждый час работы ТЭЦ-3 подает своим потребителям 7,8 тыс. тонн горячей воды, причем питьевого качества.

Сибирь за вас!

На сегодня на станции трудится 678 человек, и это настоящие профессионалы. В этом году сотрудники ТЭЦ на федеральном уровне доказали свою высокую квалификацию — команда третьей теплоэлектроцентрали Красноярска, представлявшая Сибирскую генерирующую компанию на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала блочных ТЭС в Ессентуках, вернулась с Кубком победителей.

За ТЭЦ-3 болели горожане, участвуя в объявленном одной из радиостанций конкурсе поддерживающих кричалок. «Победит наверняка всех команда СГК!», «Красноярская ТЭЦ-3, заряжай, всех в России обыграй! Сибирь за вас, покажите класс!», — разносилось в эфире. Ожидания красноярцев оправдались: сотрудники ТЭЦ доказали, что они — лучшие энергетики страны.

Фото: пресс-служба СГК