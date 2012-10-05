В Красноярске ярким фейерверком открылась главная ёлка (видео)

В Красноярске торжественно открылась главная городская ёлка. Напомним, в этому году впервые все главные новогодние мероприятия краевой столицы перенесли на остров Татышев.

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Праздничная программа в восточной части острова стартовала в 16:30 с детских игр и награждения участников фестиваля «Волшебный лед Сибири». Для всех пришедших заработали различные развлекательные и познавательные локации, а также ледовый городок, который в этом году посвящен космической тематике.

В 17:30 началась официальная церемония открытия ёлки, на которой выступили первые лица города и края. После этого красноярцы и гости города смогли увидеть праздничный фейерверк.

На праздник пришло большое количество красноярцев: у ледовых горок даже образовались очереди.

Отметим, гулянья по случаю открытия главной ёлки Красноярска продлятся до 22:00, поэтому режим работы автобусов, проходящих через Октябрьский мост, будет продлён.

Ёлочка горит🎄⛄🎉🎅🏻 #татышев #татышевпарк #tatyshev #tatyshevpark Видео опубликовано Татышев-парк (@tatyshev.park) Дек 28 2016 в 3:44 PST

Добавим, сегодня же на центральных улицах города включили праздничную подсветку. По традиции ярко украшен проспект Мира и законсервированные на зиму фонтаны.