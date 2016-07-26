Очевидцы помогли пострадавшим в массовом ДТП на красноярской трассе

В Красноярском крае очевидцы помогли пострадавшим в ДТП на трассе с участием 4 иномарок. Как рассказали пользователи соцсетей, инцидент произошел еще 26 декабря — в дневное время на трассе М-53, рядом с Уяром. В настоящее время полицейские и участники ДТП ищут свидетелей.

«Прошу откликнуться всех, кто видел что-либо, останавливались также молодые люди, кто помогал вытаскивать, после произошедшего», — призвали участники аварии.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что в кювете оказались несколько автомобилей.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, массовое ДТП произошло на 923-м км трассы. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry, двигавшийся со стороны Канска в направлении Красноярска, выехал на встречную полосу и врезался в Honda Partner. Затем эта «Тойота» слетела в кювет. На этом дело не кончилось: участниками этой аварии стали еще две машины Sang Yong и другая Toyota Camry.

В результате аварии пострадали водители двух иномарок и 3 пассажира, всех их госпитализировали.