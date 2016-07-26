Высокопоставленных чиновников в Хакасии уличили в махинациях на 200 млн рублей

4 чиновников администрации главы Хакасии и 4 директоров подконтрольных им коммерческих организаций уличили в мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарств более чем на 200 млн рублей. О возбуждении уголовных дел сегодня сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

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По данным следствия, в период с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года подозреваемые закупали по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость, медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии. Таким образом они совершили хищение бюджетных средств на сумму более 195 миллионов рублей.

Кроме того, один из участников преступной группы, являясь должностным лицом органа государственной власти, в период с 8 июня по 30 августа 2016 года за способствование в заключении госконтрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров, получил взятку в сумме более 17 миллионов рублей.

«В настоящее время все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах обвиняемых», — рассказали в пресс-службе.

Добавим, еще об одном факте мошенничества в особо крупном размере сегодня сообщила пресс-служба тувинской прокуратуры. В республике расследуют уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на строительство водопровода в высокогорном селе Мугур-Аксы, — районном центре Монгун-Тайгинского района. Контракт на строительство наружных сетей водопровода протяженностью 3,9 километра заключили 26 июля 2013 года, работы должны были завершиться до 24 октября 2013 года. Для исполнения контракта администрация района перечислила ООО «Сылдыс» 14 млн 100 тыс рублей. «Деньги потрачены, а работы по строительству водопроводной сети в селе с Мугур-Аксы подрядчиком до настоящего времени не выполнены», — рассказали в надзорном ведомстве.