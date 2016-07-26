На Свердловской в Красноярске BMW X6 сбил ребенка

На правобережье Красноярска — на ул. Свердловская — сбили школьника. О случившемся ДТП в социальных сетях сообщили очевидцы. На сделанных ими фотографиях с места происшествия видно, что оно произошло вне зоны действия пешеходного перехода, а на встречной полосе остановился автомобиль BMW X6.

Сначала очевидцы сообщили, что под колеса автомобиля угодила девочка, но подтверждения этому нет. По предварительным данным пресс-службы ГИБДД, ребенок 8 лет переходил проезжую часть и его сбил автомобиль BMW. При этом пол ребенка в пресс-службе сообщить не смогли, как и то, кто находился за рулем автомобиля.

Пострадавшего с травмами увезли в больницу, полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.