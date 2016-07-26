Строительство храма на Стрелке хотят начать в следующем году

Строительство большого православного храма на Стрелке в центре Красноярска начнется в 2017 году. Об этом сегодня заявил губернатор Виктор Толоконский.

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Напомним, в 2012 году во время визита в Красноярск патриарх Кирилл выбрал Стрелку местом для строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора. В 2013 году место освятили и установили поклонный крест, несмотря на то, что проект вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Однако оказалось, что выбранный патриархом участок ранее был передан в долгосрочную аренду для строительства многоэтажного бизнес-центра. Этой осенью в епархии сообщали, что процесс возврата земли не завершен, а перспектива строительства пока не ясна.

Сегодня глава края, говоря о задачах по благоустройству Красноярска к Универсиаде-2019, напомнил, что на Стрелке и части острова Татышев разместится парк студенческих игр, поэтому планируется восстановить пешеходный мост через улицу Карла Маркса и благоустроить территорию.

«В следующем году, думаю, начнем работать по строительству главного православного храма на Стрелке, прямо на самом лучшем месте Красноярска», — добавил Виктор Толоконский.

Завершить работы, вероятно, предполагается к 2019 году.